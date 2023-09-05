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Seminole Sidelines: Second thoughts on FSU-LSU, fact or fiction debate

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Tuesday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, football analysts Pat Burnham and Mark Salva are joined by senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante as we give our second-watch impressions of FSU-LSU. We also go fact or fiction on the Seminoles.

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