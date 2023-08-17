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Seminole Sidelines: Talking FSU, ACC football with ESPN's David Hale

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

On Thursday's edition of Seminole Sidelines, Osceola senior writer Curt Weiler talks with ESPN.com's David Hale about the expectations for FSU in 2023 as well Clemson and other league contenders this fall. The guys also discuss FSU's conference future and the state of the ACC.

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