Advertisement
News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: Travis, Rodemaker, FSU-UF, CFP drop to No. 5

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Tuesday night's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Pat Burnham, Mark Salva, Curt Weiler and Jerry Kutz talks all things FSU Football. The guys start by discussing Jordan Travis' injury, Tate Rodemaker now being the starter and FSU's game vs. Florida.

They then react live to to the CFP Committee's rankings as the Seminoles are now No. 5 this week.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement