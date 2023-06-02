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Seminole Sidelines: Weekend official visits begin busy June for FSU coaches

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Friday's edition of Seminole Sidelines, Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss the six official visitors coming to FSU this weekend. It's the start of what will be a busy June for FSU coaches, who will hold camps and host official visits throughout the month.

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