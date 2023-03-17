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{{ timeAgo('2023-03-17 12:32:47 -0500') }} basketball Edit

Seminole Sidelines: Women's hoops adjusts to injuries, baseball faces BC

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi and Bob Ferrante discuss how the Seminoles will attempt to adjust while shorthanded, playing without Ta'Niya Latson and O'Mariah Gordon in their first-round NCAA Tournament game against Georgia in Iowa City.

Also, the FSU baseball team needs some more efficient appearances from the pitching staff and the schedule gets tougher with BC coming to Tallahassee this weekend.

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