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Seminole Sidelines: WR Keon Coleman, S Jaylen Key visit FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

In Friday's edition of Seminole Sidelines, Pat Burnham and Recruiting Analyst Charles Fishbein discuss Michigan State wide receiver Keon Coleman and UAB safety taking official visits to Florida State this weekend. Pat and Fish also discuss high school recruiting.

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