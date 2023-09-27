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Seminole Sidelines: Wrapping up FSU-Clemson, eval of Seminoles' 4-0 start

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, host Patrick Burnham leads a roundtable discussion with the Osceola staff as publisher Jerry Kutz, senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante put a bow on FSU-Clemson and evaluate the Seminoles' 4-0 start. What do we like, what concerns do we have and will FSU make it to Charlotte?

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