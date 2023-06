Florida State hosted several hundred prospects at an individual skills camp on Sunday afternoon. Several prospects from the classes of 2025 and 2026 caught the eye of the FSU staff and have since earned offers. Running back prospect Shawn Simeon (2025), offensive tackle prospect Alex Payne (2025), defensive end prospect Xavier Griffin (2026) and offensive line prospect Grant Wise (2026) all have been offered by FSU since Sunday.



Simeon, who is 5-foot-9 and 150 pounds, was one of the top two backs to participate in Sunday's camp. He has extremely quick feet, great change of direction, good balance and gets to top speed very fast. It was Simeon's first FBS offer but likely will not be his last.

Payne, 6-6 and 265 pounds, also has offers from Baylor, Charlotte, Duke, Kentucky, North Carolina and USF.

Griffin, 6-4 and 205, also has offers from USF and UAB. Griffin plays both defensive end and tight end at Gainesville (Ga.) High School. As a freshman, Griffin played in two varsity games and totaled two tackles on a team that went 14-1 and made it to the fourth round of the Georgia state playoffs.

Wise, who is 6-5 and 305 pounds, also has offers from Charlotte, Florida, Georgia Tech, Miami, USF and Troy. He also participated in Rivals' Southeast Showcase Camp in Atlanta, where he more than held his own against some of the better defensive line prospects in the Southeast in the classes of 2025 and 2026.