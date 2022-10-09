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Osceola Video: Tatum Bethune, Lawrance Toafili discuss loss to NC State

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Florida State LB Tatum Bethune and RB Lawrance Toafili met with the media following the Seminoles 19-17 heartbreaking loss to NC State.

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