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The Battle's End CEO Ingram Smith talks FSU NIL collective's website launch

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The Battle's End has made a pretty instant impact in the FSU NIL space in less than three months since its launch. CEO Ingram Smith joined Curt Weiler Thursday to discuss the launch of Battle's End memberships and the website, what his first few months in the NIL world have been like and much more.

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