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UAB transfer Jaylen Key wraps up visit to FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

UAB transfer safety Jaylen Key concluded his visit to Florida State on Sunday afternoon. Key said he plans to visit Alabama next and possibly Ohio State.

The 6-foot-2, 210-pound safety is coming off a breakout 2022 season in which he had 60 tackles, 4.5 tackles for loss, three interceptions and two forced fumbles.

FSU is in pursuit of a safety with Jammie Robinson off to the NFL and corner-turned-safety Omarion Cooper transferring. Robinson was drafted by the Carolina Panthers, while Cooper landed at Colorado.

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