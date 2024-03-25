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Unexpected starts gave Brock Glenn some valuable experience entering Year 2
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
It's fair to say that Brock Glenn didn't have a typical redshirt season.Most of the time, freshmen football players -- especially quarterbacks -- arrive on campus and are afforded the opportunity t...
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