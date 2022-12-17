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Videos: FSU holds Dunlap Football Center groundbreaking ceremony

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After years of planning, construction of Florida State's Al and Judy Dunlap Football Center officially began Saturday.

FSU held a groundbreaking ceremony for the new facility inside the Dunlap Athletic Training Facility, inviting the donors towards the facility to attend the event.

Among the speakers at the ceremony were FSU head football coach Mike Norvell

FSU director of athletics Michael Alford

FSU president Richard McCullough

Seminole Boosters CEO Stephen Ponder

And Seminole Boosters Senior Vice President of Development for Central Florida Eric Carr on behalf of the Dunlap Family.

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