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football
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Videos: FSU holds Dunlap Football Center groundbreaking ceremony
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
After years of planning, construction of Florida State's Al and Judy Dunlap Football Center officially began Saturday.
FSU held a groundbreaking ceremony for the new facility inside the Dunlap Athletic Training Facility, inviting the donors towards the facility to attend the event.
Among the speakers at the ceremony were FSU head football coach Mike Norvell
FSU director of athletics Michael Alford
FSU president Richard McCullough
Seminole Boosters CEO Stephen Ponder
And Seminole Boosters Senior Vice President of Development for Central Florida Eric Carr on behalf of the Dunlap Family.
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