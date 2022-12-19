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Videos: Johnny Wilson, Lawrance Toafili, Maurice Smith recap FSU practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After a week off between practices, Florida State was back at the Dunlap Athletic Training Facility Monday morning.

At the conclusion of practice, FSU coach Mike Norvell and three members of the offensive depth chart talked to the media.

FSU wide receiver Johnny Wilson discussed how far he's come in the last 12 months, his excitement to play in a bowl game for the first time and his pending decision to go to the NFL or return for another season.

Running back Lawrance Toafili talked about how the team is working hard to prepare for the Cheez-It Bowl, his first chance to practice in December for a bowl game and how FSU's running back room remains happy dividing carries.

And FSU center Maurice Smith discussed his growth, why he enjoys serving as a host for visiting recruits and how Alex Atkins has informed his candidness when offering advice to recruits.

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