 FSU football, sports conversation on Wake Up Warchant Live
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Wake Up Warchant LIVE: Corey and Aslan take your FSU sports questions

Warchant Staff
Warchant.com

Our Corey Clark and Aslan Hajivandi are taking part in a live edition of Wake Up Warchant today at 6 p.m. ET.

You can watch the live show right here, and also ask questions about Florida State football, basketball, baseball or anything else.

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CLICK HERE TO WATCH THE SHOW LIVE

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