 Four-star 2023 cornerback recruit Makari Vickers talks FSU, Woodson, more
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Warchant TV: 4-star Tallahassee CB Makari Vickers talks FSU, more

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

Tallahassee four-star cornerback Makari Vickers, one of the top players in the Class of 2023, sits down with our Michael Langston at the recent Five-Star Challenge in Atlanta to talk about his interest in Florida State, his relationship with Seminoles DBs coach Marcus Woodson, the recruiting process and more.

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