 Discussion of FSU-Florida football game, recruiting impact
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Warchant TV: Discussing FSU-UF game, recruiting impact for both teams

Warchant Staff
Warchant.com

In preparation for Saturday's Florida State-Florida game, our Ira Schoffel and Michael Langston sat down with Conner Clarke of GatorsTerritory.com to discuss this year's game, the recruiting impact and more.

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