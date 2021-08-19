 McKenzie Milton, QBs vie for top spot as Florida State continues preseason camp
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Warchant TV: Florida State QB race carries into Thursday practice

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

FSU logged its 11th day of preseason football practice Thursday. The day's footage showcases various individual work with 11-on-11 to close it out.

*** More updates from Thursday practice ***

Interviews to follow at the conclusion of practice around noon. FSU continues camp on Friday.

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