 Florida State football preview show ahead of the Seminoles' game in Clemson .
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{{ timeAgo('2021-10-30 10:06:50 -0500') }} football Edit

Warchant TV: FSU-Clemson Pregame Show 2:30 p.m.

Tom Lang
Director of Original Content, Warchant.com

Our Jeff Cameron and Tom Lang will go live on Warchant TV at 2:30 p.m. to preview the FSU -Clemson game, including live updates from the press box in Death Valley.

*Interact in our LIVE chat here*

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