 FSU Pro Day a crucial showcase for NFL Draft hopefuls
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Warchant TV: FSU Football NFL draft hopefuls discuss Pro Day goals

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

Nine NFL Draft hopefuls from the FSU football program will participate in Pro Day on Tuesday. On Monday, each spoke to the media about their time in Tallahassee, their experience as an FSU player and their goals for the future.

*** Updates, summaries from player interviews ***

Pro Day workouts will be streamed online via ESPN

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DeCalon Brooks

Jashaun Corbin

Jermaine Johnson III

McKenzie Milton

Andrew Parchment

Emmett Rice

Devontay Love-Taylor

Keir Thomas

Jordan Wilson

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