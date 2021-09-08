 FSU showing proper response in practice on short week, tough loss vs ND
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Warchant TV: Norvell, Dillingham speak with media after Wednesday practice

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

Rainy Wednesday skies saw Florida State complete its day of preparation for Jacksonville State in the indoor practice facility.

*** More updates from Wednesday's practice ***

Afterward, head coach Mike Norvell, offensive coordinator Kenny Dillingham and select players met with the media.

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Check out the Warchant.com YouTube page for a full lineup of video interviews

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