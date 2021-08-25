 Live video broadcast of Wake Up Warchant discussing QBs and Florida State's Wednesday practice
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Warchant TV: Live edition of Wake Up Warchant, tonight 6:30 p.m.

Warchant Staff
Warchant.com

Join Corey and Aslan for a live edition of their popular FSU football podcast, "Wake Up Warchant." They will take questions from social media and share their observations from Wednesday's practice. Show goes live at 6:30 p.m. on YouTube and in the link below.

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