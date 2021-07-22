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Norvell, FSU players speak with local reporters at ACC Kickoff
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football
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Warchant TV: Norvell, FSU players talk with local media at Kickoff
Aslan Hajivandi
•
Warchant
Director of Digital Media
CHARLOTTE, N.C. -- Before they met with the rest of the media at ACC Kickoff on Thursday, Florida State football coach Mike Norvell and three of his players spoke with FSU beat reporters in separate interviews.
Here are those interviews:
***
Don't miss out on our great FSU Football and Recruiting coverage. Get your 30-day FREE trial*** Head coach Mike Norvell
Quarterback McKenzie Milton
Quarterback Jordan Travis
DE Jermaine Johnson
Certain data provided by STATS, LLC
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