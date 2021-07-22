 Norvell, FSU players speak with local reporters at ACC Kickoff
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Warchant TV: Norvell, FSU players talk with local media at Kickoff

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

CHARLOTTE, N.C. -- Before they met with the rest of the media at ACC Kickoff on Thursday, Florida State football coach Mike Norvell and three of his players spoke with FSU beat reporters in separate interviews.

Here are those interviews:

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Head coach Mike Norvell

Quarterback McKenzie Milton

Quarterback Jordan Travis

DE Jermaine Johnson 

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