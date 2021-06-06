 FSU football Mega Camp video highlights: OL/DL 1-on-1s
News More News
{{ timeAgo('2021-06-06 13:38:30 -0500') }} football Edit

Warchant TV: OL/DL 1-on-1 video from FSU football Mega Camp

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

More than 2,000 high school football players and college coaches from around the country have descended upon Florida State's campus for the Seminoles' first-ever Mega Camp.

Here are some video highlights from the first session of offensive line/defensive line 1-on-1s as Mike Norvell and Alex Atkins look on

***ALSO SEE: LIVE UPDATES FROM THE MEGA CAMP

***Don't miss out on our great FSU Football and Recruiting coverage. Get your 30-day FREE trial!***

----------------------------------------------------------------

Get the latest info, insider content and chat with FSU fans on the Premium Recruiting Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}