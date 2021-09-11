 Florida State-Jacksonville State post-game call-in show. Taking input from FSU fans on the Seminoles' first win.
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Warchant TV post-game call-in show: Florida State-Jacksonville State

Warchant TV
Warchant.com

Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Florida State-Jacksonville State game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube.

What were the highs and lows from Florida State-Jax State? We want to hear from the FSU football fans. What's your take from the Seminoles' second game of the 2021 season?

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Talk about this story with other Florida State football fans in the Tribal Council

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