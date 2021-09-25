 Florida State-Louisville post-game call-in show. Taking input from FSU fans on the Seminoles' fourth loss.
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Warchant TV post-game call-in show: Louisville - Florida State

Warchant TV
Warchant.com

Warchant.com's Gene Williams and Jeff Cameron break down the Louisville at Florida State game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube.

What were the lows from Louisville-Florida State, do coaching changes need to be made now? We want to hear from the FSU football fans. What's your take from the Seminoles' fourth straight loss from the 2021 season?

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Talk about this story with other Florida State football fans in the Tribal Council

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