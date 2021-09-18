 Florida State-Wake Forest post-game call-in show. Taking input from FSU fans on the Seminoles' third loss.
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Warchant TV post-game call-in show: Florida State-Wake Forest

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Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Florida State-Wake Forest game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube.

What were the lows from Florida State-Wake Forest, do coaching changes need to be made now? We want to hear from the FSU football fans. What's your take from the Seminoles' third straight loss from the 2021 season?

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Talk about this story with other Florida State football fans in the Tribal Council

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