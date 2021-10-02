 Florida State-Syracuse post-game call-in show. Taking input from FSU fans on the Seminoles' fourth loss.
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Warchant TV post-game call-in show: FSU beats Syracuse 33-30

Warchant TV
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Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Syracuse at Florida State game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube.

Hear all the reaction from FSU's last-second win. We want to hear from the FSU football fans. What's your take from the Seminoles' first win of the 2021 season?

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