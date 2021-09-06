 College Football SMASH debuts to talk all things FSU football, NFL and more.
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Warchant TV Replay: The SMASH Debut

Warchant TV
Warchant.com

The SMASH, a new weekly show on Warchant TV, debuts tonight at 7 p.m. ET. Warchant's Ira Schoffel and Jeff Cameron will talk Florida State, college football and even some NFL. We'll take your sports questions and comments via Warchant TV's live interactive chat.

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