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Watch: Football building architect, contractor discuss project

Jerry Kutz • TheOsceola
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Populous Architect Denver Finlinson and Childers President Van Champion discuss the scope of the Florida State football building project. Groundbreaking took place on Saturday with a ceremony at the FSU practice field. The project is expected to be complete in the summer of 2024.

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