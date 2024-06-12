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With '11' on the mind, FSU is CWS-bound in pursuit of its ultimate quest
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
There's been an undeniable aura hanging over the entirety of this year's Florida State baseball season.It began with the very first game.Two weeks after legendary FSU head coach Mike Martin Sr. pas...
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