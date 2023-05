Two more 2024 prospects have scheduled official visits with Florida State. BJ Gibson, who committed to FSU coach Mike Norvell in April, will take his official visit to Tallahassee from June 16-18. Tight end Kylan Fox announced he will take his official visit from June 23-25.

Gibson, who is 6-foot and 190 pounds, is from Wilcox County (Ga.) High and is ranked as the 35th-best wide receiver prospect in the country. He was most recently on FSU's campus in March. Gibson was originally committed to Tennessee to play baseball and is expected to play football and baseball for the Seminoles. He currently doesn't have any other official visits planned.

