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WR BJ Gibson, TE Kylan Fox schedule official visits to FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Two more 2024 prospects have scheduled official visits with Florida State. BJ Gibson, who committed to FSU coach Mike Norvell in April, will take his official visit to Tallahassee from June 16-18. Tight end Kylan Fox announced he will take his official visit from June 23-25.

Gibson, who is 6-foot and 190 pounds, is from Wilcox County (Ga.) High and is ranked as the 35th-best wide receiver prospect in the country. He was most recently on FSU's campus in March. Gibson was originally committed to Tennessee to play baseball and is expected to play football and baseball for the Seminoles. He currently doesn't have any other official visits planned.

Fox, who is 6-4 and 217 pounds, is from Grayson (Ga.) High and was on FSU's campus earlier this month for an unofficial visit. He will take official visits to UCF and Miami before his trip to Tallahassee. Fox is ranked as the 223rd-best overall prospect in the 2024 class and the 7th-best tight end prospect. He will announce his commitment on July 4.

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