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2025 OT Maki Stewart has FSU in his top 5
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2025 offensive tackle prospect Maki Stewart has narrowed down his list of potential college homes down to five schools which includes Florida State.
Stewart is from Long Beach (Calif.) Millikan High and he is rated by Rivals as the 55th-best offensive tackle prospect in the country and the 38th-best overall prospect from California.
Utah, Texas A&M, Arizona State and UCF are the other four schools Stewart is considering. The rising senior was offered by Florida State last April.
Please click on the link below to view Stewart's HUDL highlights.
Maki Stewart - Hudl
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