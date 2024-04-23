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2026 four-stars Kail Ellis, Kaiden Prothro talk FSU at Rivals Camp

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Four-star prospects Kail Ellis (OT) and Kaiden Prothro (TE) were just two of the many 2026 prospects that stood out at the Rivals Elite Camp in Atlanta on Sunday. However, Ellis, who is committed to Auburn, and Prothro, who is uncommitted, both took home MVP awards for their performance this weekend.

Another thing they have in common is both remain two of Florida State's biggest targets on their 2026 recruiting board and each has been on-campus for unofficial visits at FSU over the last two weeks. The Osceola caught up with both players in Atlanta to see where they stand with the Seminoles as they get ready to head into their summer.

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"It was a good experience, I got to watch practice, really fast-paced, I liked the tempo there," said Ellis of his recent unofficial visit to FSU. "I got to have some good conversations with Coach (Alex) Atkins, it was a good time."

And what was Atkins' message to the rising junior while he was in Tallahassee?

"I will always have a spot there and that he is going to keep recruiting me and keep it real," answered Ellis.

Ellis also talked about why he will stay involved with FSU as he moves forward with his recruiting process.

"Florida State, they go out and win every year," said Ellis. "They have a great coaching staff, they're successful, they put players in the NFL."

"I really like it down at Florida State, the coaches and the connection," said Prothro of his latest visit. "Coach Norvell, he just talks real with you, he's a great guy. It's just a great place to be and Florida State is just not for anybody. I just think it's an awesome place to be ... the players are just like a family down there."

And what has FSU's message been to Prothro over the last couple of months?

"They were just telling me I can play at Florida State, and they do produce good guys, they really do like me down there and think that I am going to be the guy down there," said Prothro.

The rising junior says he plans to camp at Florida State this summer to get a chance to work more with Seminoles wide receiver coach Ron Dugans.


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