 FSU football running back Corey Wren has entered his name into the NCAA's transfer portal.
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Another Florida State player enters the NCAA's transfer portal

Gene Williams • Warchant
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@WarchantGene
Williams is the founder and administrator of Warchant.com. He has covered all of FSU's sports with an emphasis on football and football recruiting since the mid-90's.

A Florida State football player has entered the transfer portal for the second time since the team returned from spring break last week.

Last Thursday, cornerback Jarvis Brownlee announced that he was leaving the team and going into the NCAA's transfer portal. On Tuesday, reserve running back Corey Wren issued a statement on Instagram (see below) and put his name in the transfer portal.

The redshirt sophomore played in seven games last season, and had three kickoff returns for 65 yards.

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Corey Wren has decided to leave the FSU football team midway through spring football practice.
Corey Wren has decided to leave the FSU football team midway through spring football practice. (FSU Sports Information)

Wren was likely going to be buried on the running back depth chart this fall. In addition to returning backs Treshaun Ward, D.J. Williams and Lawrance Toafili, FSU added Oregon transfer Trey Benson and incoming freshman Rodney Hill to the roster. Walk-on CJ Campbell has also emerged this spring and could via for playing time.

Brownlee's and Wren's departures gets Florida State closer to the NCAA's limit of 85 scholarship players per team, when you count incoming freshmen who have yet to enroll.


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