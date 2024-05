It was a busy day on the road for the Florida State coaching staff on Tuesday. Tight ends coach Chris Thomsen offered several 2026 prospect in Texas including four-star offensive tackle John Turntine III and three-star tight end Ryder Mix. Here is a closer look at who Florida State extended offers to on Tuesday:



Advertisement

Not surprisingly Turntine has an impressive offer list that consists of Georgia, Oklahoma State, Ohio State, Tennessee, Penn State, Missouri, Oregon and Nebraska among others. Please click on the link below to view Turntine's HUDL highlights. John Turntine - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gT2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRh IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaG9tc2Vu Q2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcmVh bHJheWdhdGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVyZWFscmF5Z2F0 ZXM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVSZWlu aGFydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFUmVpbmhhcnQ8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hDYWxob3VuNDY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQ2FsaG91bjQ2PC9hPjxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hLUGFyaz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLUGFyazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlUm9hY2gyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QE1pa2VSb2FjaDI0NzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RGbG9zczMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBURmxvc3MzMjwvYT48 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0N0h1ZHNvbj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMjQ3SHVkc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNwaWVncz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A c2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dI YW1pbHRvbk9URj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR0hhbWlsdG9uT1RG PC9hPjxicj5AQ2xhcmtIRkIyNDcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9KYXNvbl9Ib3dlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphc29u X0hvd2VsbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJl d0hhdHRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZXdIYXR0czwvYT48 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tlbm5lZHkyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEtlbm5lZHkyNDc8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29y bmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZkF1b1FOQlJQMiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2ZBdW9RTkJSUDI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9obiBU dXJudGluZSBsbGwgKEBUdXJudGluZUpvaG4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVHVybnRpbmVKb2huL3N0YXR1cy8xNzg1NDg5MjQ3Njg1 NzIyNTM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Ojo is starting to heat up on the recruiting trail. In addition to FSU, he has received offers from Texas A&M, Texas Tech, Cal, Arkansas, Alabama and Oklahoma since March. He has been on unofficial visits to Houston, Arkansas and Alabama this year. Please click on the link below to view Ojo's HUDL highlights. Felix Ojo - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIHRhbGtzIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9UaG9tc2VuQ2hyaXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRob21zZW5D aHJpczwvYT4gIEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIG15IDE1dGggRDEg b2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZv b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4g LlRoYW5rIHlvdSB0byB0aGUgd2hvbGUgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgZm9yIHRo ZSBvcHBvcnR1bml0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaEFBdGtpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQUF0a2lu czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9Ob3J2 ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ob3J2ZWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01pa2VSb2FjaDI0Nz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWlrZVJvYWNoMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNwaWVncz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5Ac2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3Ju ZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1v bnNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ob2xlRmFtaWx5 P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTm9sZUZhbWls eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ppa3lLVlFrcjEiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS96aWt5S1ZRa3IxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZlbGl4IE9q byDwn4ez8J+HrCAoQEZlbGl4VGhlT0wpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRmVsaXhUaGVPTC9zdGF0dXMvMTc4NTQ2NDQxNTY0NDQ1MDgz Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Mix was offered by Thomsen. His list of offers includes Ohio State, Oklahoma, Oregon, Penn State, Missouri, TCU and Wisconsin among others. As a sophomore Mix caught 16 passes for 248 yards and three touchdowns. Please click on the link below to view Mix's HUDL highlights. Ryder Mix 2026 Tight End (rivals.com)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEV4dHJlbWVseSBncmF0ZWZ1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g RmxvcmlkYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU aG9tc2VuQ2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hKUmF5YnVybj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hKUmF5 YnVybjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV0dF9H aWxjaHJpc3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyZXR0X0dpbGNocmlz dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kcmtoYXJwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkcmtoYXJwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xTSFNfRkJSZWNydWl0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ATFNIU19GQlJlY3J1aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vZmtrcTByM0NSRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2Zra3EwcjNDUkQ8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlkZXIgTWl4IChAcnlkZXJfbWl4KSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3J5ZGVyX21peC9zdGF0dXMvMTc4NTQ1 ODk5NzA2MDg2MjE1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAzMCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Edmunds already has offers from Arizona State and Virginia Tech heading into his sophomore year. He is receiving interest from Alabama and took three unofficial visits to Tuscaloosa as a freshman. Ohio State, UCLA and USC are also showing early interest in Edmund. As a freshman Edmunds threw for 2,691 yards while completing 164 of 302 of his passes. He threw 24 TD passes vs. 12 interceptions. Please click on the link below to view Edmunds HUDL highlights. Brady Edmunds - Hudl