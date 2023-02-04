Florida State continues to offer prospects for both its 2024 and 2025 classes. Here is a list of some the offers Mike Norvell and his staff have extended over the last couple of days.
FSU has offered class of 2024 four-star offensive tackle prospect
Michael Uini, who is 6-foot-8 and 273 pounds from Copperas Cove (Texas) High. Uini is ranked as the 13th-best offensive tackle prospect in his class and is the 224th-best overall prospect in the country.
His list of offers includes Alabama, Auburn, Baylor, Colorado, Florida, UGA, LSU, UNC, Oklahoma, Oregon, TCU, Tennessee, Texas and Texas A&M.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IGJsZXNzZWQgYW5kIGhvbm9yZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBteSAzM3Jk
IGRpdmlzaW9uIDEgb2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZlcnNp
dHkhISDwn42iISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL05vbGVGYW1pbHk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNOb2xlRmFtaWx5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0tpY2tzbGlkZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2lja3NsaWRl
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX05vcnZl
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX05vcnZlbGw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hBQXRraW5zP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFBdGtpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBUaG9tc2VuQ2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by90WFJqdzFUWlpSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdFhSancxVFpaUjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsVWluaSDinJ4gKEBtaWtldWluaTEpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWlrZXVpbmkxL3N0YXR1cy8xNjIx
MjMxNDI4MDU3ODI1MjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5
IDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
FSU has offered class of 2024 defensive tackle prospect
Alex January, 6-4 and 294 pounds, from Duncanville (Tex.) High. He is a three-star prospect who also has offers from Arizona, ASU, Arkansas, Auburn, Baylor, UGA, GT, LSU, Oklahoma, Oregon, TCU, Tennessee, Texas and USC among others.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIEFtIEJsZXNzZWQgVG8gUmVjZWl2ZSBBbiBPZmZlciBGcm9tIEZs
b3JpZGEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eeKAvO+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUkxTMjI5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUkxT
MjI5NDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYW1lbEJv
cm5lcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFtZWxCb3JuZXI8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTYW11ZWxzMTE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2FtdWVsczExPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21qdXRleDI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBtanV0ZXgyODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS90d2Z0cmFpbmluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdHdmdHJh
aW5pbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tMDNoTjMzc0Z0Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vbTAzaE4zM3NGdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbGV4
IEphbnVhcnkgKEBqYW51YXJ5XzRrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2phbnVhcnlfNGsvc3RhdHVzLzE2MjEzNDU0MjY5NTQ3NjgzODQ/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMywgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Class of 2024 ATH
Amir Jackson, 6-5 and 210 pounds, from Portal (Ga.) High has also received an offer from FSU. He also has offers from Coastal Carolina, UConn, Florida, Georgia Southern, Indiana, Kentucky and Virginia Tech among others.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IElNIEJsZXNzZWQgYW5kIFRoYW5rZnVsIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgMTJ0aCBE
MSBmb290YmFsbCBvZmZlciBmcm9tIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0
eSDwn6SN8J+kjiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Rob21z
ZW5DaHJpcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhvbXNlbkNocmlzPC9h
PiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaHVja0NhbnRvcj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2h1Y2tDYW50b3I8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfQmFyZmllbGQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0JhcmZpZWxkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX05vcnZlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoX05vcnZlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vRlNVRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZT
VUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoX01hYzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NYWMxMjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYW50aGVyc19wb3J0
YWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBhbnRoZXJzX3BvcnRhbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NpamxsRjlhOWoiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9jaWpsbEY5YTlqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFtaXIgSmFja3NvbiAo
QGl0c19BbWlyamFja3NvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9pdHNfQW1pcmphY2tzb24vc3RhdHVzLzE2MjEyNDAwNjc1NDQwNDM1MjA/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMiwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 ATH Amir Jackson has an FSU offer (Amir Jackson)
Class of 2025 DE/TE prospect
Bryce Davis, who is 6-4 and 230 pounds, from Greensboro (NC) Grimsley High, has been extended an offer from FSU. His list of offers includes Alabama, Duke, ECU, UGA, Louisville, UNC, NC State, Penn State, Tennessee and West Virginia.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBEMSBvZmZlciBmcm9tIEZsb3Jp
ZGEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eeKaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaENhcnRlcl9GU1U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoQ2FydGVyX0ZTVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9vZGVsbGhhZ2dpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QG9kZWxsaGFnZ2luczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DaHVja0NhbnRvcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2h1Y2tDYW50
b3I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JpbXNsZXlm
Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JpbXNsZXlmYjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb25DYWxsYWhhbklDP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25DYWxsYWhhbklDPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL19EU3R1cmRpdmFudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX0RT
dHVyZGl2YW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvQUdURz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0FHVEc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RY3B5eW5KTVlEIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vUWNweXluSk1ZRDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcnlj
ZSBEYXZpcyAoQEJyeWNlRGF2aXM0NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CcnljZURhdmlzNDUvc3RhdHVzLzE2MjE1MjE5NTgwMDg2ODA0
NDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMywgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK