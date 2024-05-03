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FSU defensive depth chart projection: Post-spring portal window
Curt Weiler
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TheOsceola
Senior Writer
We continue to get a better and better idea of what Florida State's finalized 2024 roster is going to look like.As it turns out, it won't look too different from how the team was assembled this spr...
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