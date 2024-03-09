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FSU extends offer to four-star OT Tavaris Dice
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Florida State extended an offer to Fairburn (Ga.) Langston Hughes offensive tackle Tavaris Dice during his unofficial visit on Saturday.
The four-star prospect now holds 27 offers with the addition of his offer from Florida State. Other programs to have offered Dice include Georgia, Florida, Auburn, Miami, LSU, Missouri, USC, Louisville, Tennessee, Texas A&M and others.
At 6-4 and 280 pounds, Dice is ranked as the 29th best tackle prospect in the nation and the 36th best prospect in Georgia. He helped Langston Hughes to a 9-3 record and a quarterfinals appearance in the Georgia Class 6A Playoffs.
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