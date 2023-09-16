News More News
ago football Edit

FSU going with non-traditional road uniform look at Boston College

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State will be sporting an unusual uniform look for its first road game of the 2023 season.

Due to Boston College wearing all-white uniforms for its Red Bandana game, it diverged the Seminoles from their usual white uniforms for a road game.

Given that opportunity, FSU will be sporting a new combination of white helmets, garnet jerseys and white pants for Saturday's 12 p.m. game at BC (ABC).

This will be the third time FSU has won these white helmets. The Seminoles wore all-white uniforms/helmets last year at Louisville and wore white helmets with all-garnet uniforms last year vs. Georgia Tech.

FSU at BC pregame updates

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}