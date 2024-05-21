PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
FSU in final four for 4-star OL prospect Dontrell Glover
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Four-star offensive guard prospect Dontrell Glover announced on Tuesday that he has narrowed his list of potential college homes down to four schools. Florida State, Tennessee, Georgia and South Carolina are the finalists for the rising senior, who is rated by Rivals as the second-best guard prospect in the country.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CUkVBS0lORzogQ08vMjUgNCDirZDvuI8gT0wgRG9udHJlbGwgR2xv
dmVyIGhhcyBjdXQgbGlzdCBvZiBzY2hvb2xzIGRvd24gdG8gNO+4j+KDo+KA
vO+4jyA8YnI+LTxicj5HbG92ZXIgaXMgYSA24oCZMyAoIDMxMCBMQlMgKSBP
ZmZlbnNpdmUgR3VhcmQgb3V0IG9mIEZhaXJidXJuLCBHQS4gSGUgcmFua3Mg
YXMgdGhlIDExMXRoIHJlY3J1aXQgaW4gdGhlIG5hdGlvbiBhbmQgMm5kIHJh
bmtlZCBpbiBoaXMgcG9zaXRpb24gYWNjb3JkaW5nIHRvIHJpdmFscy4gPGJy
Pi08YnI+TGV0IGhpbSBrbm93IHdoYXTigJlzIHRoZSBtb3ZlPyDirIfvuI/w
n6SUIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Jamd2VXhzcWdZIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vSWpndlV4c3FnWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTdGVlem8gKEBT
dGVlem9Ec2duKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0ZWV6
b0RzZ24vc3RhdHVzLzE3OTMwMDUzNTEyMDc1OTIzMDE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWF5IDIxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Glover is set to take official visits to all four schools. He will visit Georgia on June 7 and Tennessee on June 14. Florida State is currently to get his last official visit on June 21. At this time, he hasn't set a date for his official visit to South Carolina.
The one-time Alabama commit took an unofficial visit to FSU in February. He was offered during that visit.
"Just the consistency," said Glover when asked why the Seminoles made his final four.
Sign up for the Osceola's free daily email newsletters
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvZnN1LWluLWZpbmFsLWZvdXItZm9yLTQtc3Rhci1vbC1w
cm9zcGVjdC1kb250cmVsbC1nbG92ZXIiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxs
JywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwn
LAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmZsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmZzdS1pbi1maW5hbC1mb3VyLWZvci00LXN0YXIt
b2wtcHJvc3BlY3QtZG9udHJlbGwtZ2xvdmVyJmM1PTIwMjI3MzMwOTcmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK