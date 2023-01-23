PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-23 07:13:56 -0600') }}
football
Edit
FSU in top 5 for 4-star 2024 S prospect Boatwright
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2024 four-star safety prospect Jarvis Boatwright has more than 30 offers at this point in his recruitment but on Sunday night he announced that he has narrowed his potential list of college homes down to five schools: FSU, Florida, Tennessee, South Carolina and UCF.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayBHb2Qg8J+Zj/Cfj74hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ0hTX1Rvcm5hZG9lcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q0hTX1Rvcm5hZG9lczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Wb2xfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZvbF9Gb290
YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYW1lY29j
a0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHYW1lY29ja0ZCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhdG9yc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBHYXRvcnNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNV
Rm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVUNG
X0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVQ0ZfRm9vdGJhbGw8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamdwdmlzdWFscz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamdwdmlzdWFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1BSSFZZVndYRkgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QUkhW
WVZ3WEZIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphcnZpcyDigJxCT0FUV1JJR0hU4oCd
IEpyIChASl9Cb2F0d3JpZ2h0SnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSl9Cb2F0d3JpZ2h0SnIvc3RhdHVzLzE2MTczMjAzNTk5OTIzODE0
NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Boatright, who is 6-foot-2 and 175 pounds, from Clearwater (Fla.) High School spent this past Saturday on FSU's campus on an unofficial visit. He is ranked as the 16th-best safety prospect in the class of 2024, the 43rd-best overall player in Florida and the 194th-best overall prospect in the country.