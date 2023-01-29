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FSU offers 2024 OL prospect Caleb Holmes

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

A day after his visit to Florida State for an unofficial visit, 2024 offensive line prospect Caleb Holmes announced via Twitter Sunday morning that he had received a scholarship offer from the Seminoles.

Holmes, 6-3 and 280-pounds, is a three-star prospect from Fairburn (Ga.) Creekside High School. His list offers includes Auburn, Boston College, LSU, Mississippi State, Missouri, Oklahoma and Pitt.

Holmes is rated as the 10th-best offensive guard prospect in the class of 2024 and the 46th-best overall prospect in the state of Georgia. He is the second offensive line prospect FSU has offered this weekend.

Please click on the link below to view Holmes HUDL highlights.

Caleb Holmes - Hudl


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