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FSU offers 2026 RB Damarius Yates while on unofficial visit
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2026 running back Damarius Yates was offered by Florida State on Friday. Yates was on an unofficial visit at FSU when he received the offer from Seminoles head coach Mike Norvell and running back coach David Johnson.
Yates is teammates at Kemper County (Miss.) High with 2025 offensive tackle prospect Mario Nash Jr.
As a sophomore, Yates finished second on his team with 1,129 yards rushing on 103 carries while scoring a team-high 19 touchdowns. He also caught 13 passes for 365 yards.
Yates was also offered by Mississippi State earlier this week. It was his first major college football offer.
Please click on the video below to view Yates' HUDL highlights.
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