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FSU offers 4-star ATH Nick Townsend from the Lone Star State
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2025 ATH Nick Townsend from Houston (Texas) Dekaney High was another prospect from the Lone Star State that secured an offer from Florida State on Tuesday. The offer was extended by FSU tight ends coach Chris Thomsen. Townsend, who is 6-foot-3 and 210 pounds, plays tight end, halfback and defensive end.
He is ranked by Rivals as the 169th-best overall prospect in the country and the 6th-best ATH in the 2025 class.
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Townsend's list of offers includes Alabama, Arizona State, Baylor, Florida, Ole Miss, Notre Dame, Texas, Texas A&M and USC.
As a junior this past season, Townsend caught 18 passes for 431 yards including seven touchdown grabs. He also ran the ball six times for 46 yards. He was also the team's leading tackler with 76 stops including 11.5 TFLs.
Please click on the video below to view Townsend's HUDL highlights:
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