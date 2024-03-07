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FSU offers top Indiana prospect, four-star DE Mariyon Dye

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

2025 four-star defensive end prospect Mariyon Dye added a Florida State offer to his list on Thursday. The 6-foot-5 and 245-pound edge rusher out of Elkhart (Ind.) Central High School now holds 25 offers with the addition of his offer from Florida State.

Other programs to offer Dye include LSU, Michigan, USC, Oklahoma, Tennessee, Ohio State, Miami and Georgia. The latter four of those schools will all receive official visits from Dye during the summer.

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The four-star is ranked as the No. 7 defensive end prospect in the country and is the No. 1 player in Indiana. He is also a Rivals150 member, ranking just outside the top 100 as the 101st best prospect in the country according to Rivals.

He is coming off a junior year in which he amassed 40 tackles, three tackles for loss and a sack in just seven games.

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