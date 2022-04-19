FSU tight end enters name in transfer portal

Another Florida State football player has entered the transfer portal on the heels of the conclusion of spring practice. This time it's tight end Koby Gross.
A redshirt sophomore entering 2022, Gross came to FSU out of the JUCO ranks from Diablo Valley College.
Gross is the third Seminole reserve to enter the transfer portal in the past week.
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Gross committed to FSU in December of 2020 and redshirted during the 2021 season. Gross also battled injury during his time at FSU.
The 6-foot-1, 245-pound tight end joins wideout Jordan Young and defensive back Hunter Washington as the latest subtractions by way of transfer from FSU's roster. The duo transferred out last week.