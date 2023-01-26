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FSU's latest round of offers includes four 2024 prospects

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

It has been a busy week for FSU head coach Mike Norvell and his staff who are on the road recruiting this week. The Seminoles have extended several offers to prospects in the 2024, 2025 and 2026 recruiting classes over the last 24 hours.

Here is a look at some of the prospects the Seminoles have offered over the last two days.

Ethan Calloway - Class of 2024 OT-Mooresville (NC) Lake Norman HS

Calloway, 6-7 and 300 pounds, also has offers Auburn, Ga. Tech, LSU, Florida, Maryland, Miami, NC State, Virginia Tech, Clemson and Clemson among others. He took unofficial visits to LSU, NC State, Penn State, Virginia Tech, Clemson and South Carolina during the 2022 football season.

Kaleb Harris - Class of 2024 Safety-Alabaster (Ala.) Thompson HS

Harris, 6-0 and 190 pounds, is a three-star prospect. His list of offers includes Arkansas, Auburn, LSU, Miss. State, Penn State, South Carolina and Tennessee.

Amari Jefferson - Class of 2024 ATH-Chattanooga (Tenn.) Baylor HS

Jefferson, 6-1 and 190 pounds, also has offers from Tennessee, Georgia, Kentucky, Oklahoma, Florida, South Carolina, Virginia Tech and Wisconsin among others. He has been on unofficial visits to Tennesse, Georgia, Florida and Kentucky.

2024 TE prospect Amari Jefferson
2024 TE prospect Amari Jefferson

Max LeBlanc - Class of 2024 TE-Chattanooga (Tenn.) Baylor School

LeBlanc, 6-5 and 225, also has offers from Cincinnati, Colorado, Duke, Kentucky, Louisville, NC State, Ohio State, Oklahoma, Penn State, Tennessee, UCF and Wisconsin among others. He has already taken unofficial visits to NC State and Kentucky.

Michael Fasusi - Class of 2025 OT-Lewisville (Tex.) HS

Fasusi, 6-6 and 270 pounds, also has offers from Duke, LSU, Missouri, Oklahoma, Tennessee, TAMU and Texas Tech.

Michael Igbinoghene - Class of 2025 ATH/CB-Trussville (Ala.) Hewitt Trussville HS

Igbinoghene, 5-10 and 170 pounds, also has offers from Arkansas, UCF and Northern Arizona.


Hezekiah Harris - Class of 2026 DE-Anniston (Ala.) HS

Harris, 6-5 and 210-pounds, also has offers from Auburn, Louisville, Miss. State, Penn State, South Carolina, Tennessee and UAB.

Micah Smith - Class of 2026 OT-Fort Pierce (Fla.) John Carroll HS

Smith, 6-6 and 285-pounds, also offers from Florida, Kentucky and Pitt.

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