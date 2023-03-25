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Osceola video: Adam Fuller, Alex Atkins, John Papuchis on first scrimmage

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive coordinator Adam Fuller, offensive coordinator Alex Atkins and special teams coordinator John Papuchis discuss FSU's first scrimmage.

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